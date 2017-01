Trump minimiza y cuestiona a manifestantes, "¿por qué no votaron?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el voto de las personas que protestaron este fin de semana contra él y resaltó que las celebridades causan un mal a la ciudadanía, luego de que varias famosas manifestaran su rechazo hacia sus políticas.

“Miramos las protestas de ayer, pero estaba bajo la impresión de que acabamos de tener elecciones! ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades hacen daño”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Posteriormente, Trump reconoció que a pesar de que no esté de acuerdo con las movilizaciones su gobierno respetará la libertad de expresión, pues es un sello distintivo de su democracia.

“Las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Incluso si no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista”, mencionó.

Desde la toma de protesta de Trump ocurrida este viernes, miles de personas se han movilizado en contra del magnate, pues consideran que las minorias, los inmigrantes y especialmente las mujeres están amenazados con la nueva administración.

Asegura que 31 millones de personas siguieron su investidura

Donald Trump destacó que su toma de posesión fue seguida por 31 millones de personas, es decir, 11 millones más que la de Obama hace cuatro años.

“Wow, el rating en televisivas recién salidas: 31 millones de personas vieron la Inauguración, 11 millones más que las calificaciones muy buenas de hace 4 años!”, apuntó.

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Las declaraciones de Trump se dan luego de que el nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, criticara a los medios de comunicación por difundir “deliberadamente información falsa” sobre la toma de posesión del presidente Donald Trump.

El nuevo secretario de prensa reprochó también a la prensa por reportar una baja asistencia a la toma de posesión del magnate, en comparación con las ceremonias de asunción de Barack Obama en 2009 y 2013.

“Las fotografías de los procedimientos de inauguración fueron intencionalmente enmarcadas de una manera, en un tuit particular, para minimizar el enorme apoyo (a Trump) que se había reunido en el National Mall”, aseguró Spicer.

Además, afirmó que el número de asistentes a la toma de posesión de Trump “fue el más grande” que alguna vez alguien haya atestiguado en una ceremonia de su tipo. (Con información de Notimex)

