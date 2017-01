El Senado de EU confirma a Mike Pompeo como director de la CIA

El Senado de EU confirmó este lunes al congresista por Kansas,Mike Pompeo como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para el Gobierno del presidente Donald Trump, sustituyendo a John Brennan.

Pompeo será el encargado de limar las asperezas entre el Gobierno de Trump y la agencia de inteligencia, quien reveló en los últimos meses la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones del año pasado en el país para favorecer al magnate.



If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2016