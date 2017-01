Dos coaliciones, Morena y PAN se pelearán la elección del Estado de México

Dos coaliciones, una liderada por el PRI y otra por el PRD; Morena y PAN son las fuerzas políticas que se disputarán la gubernatura del Estado de México en la elección del 4 de junio próximo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado la entidad por más de 80 años, pero este 2017 ya pactó el apoyo del Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) para mantenerse en el poder.

Pero en la contienda electoral ya Morena, al mando de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, busca ser el partido que quite el estado al PRI, partido que ha perdido prestigio por los altos niveles de delincuencia en municipio como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, entre otros.

En la pelea también está Acción Nacional (PAN) que peleará solo, pues hasta el lunes pasado se pensaba que iba en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, pero ésta no se concretó porque no hubo un candidato que los uniera.

La razón fue que Alejandro Encinas Rodríguez, actual integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, no ratificó su interés por contender en el Estado de México.

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya confirmó este martes que su abanderado va a salir de una elección interna cerrada y ya quedó abierta la convocatoria para el registro de los aspirantes.

Mientras que la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales confirmó que su partido si va en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y lamentó que no se haya logrado la coalición con el albiazul.

Los aspirantes

En los primeros minutos de este martes arrancó el pedido de precampañas para la elección del Estado de México, el cual abarca 40 días para que los partidos definan a sus candidatos a contender el 4 de junio próximo.

Aquí algunos de los aspirantes que van a dar la pelea por representar a los partidos en la entidad mexiquense.

PRI

El partido en el poder está por definir el procedimiento para elegir a su candidato y por lo pronto ta registró la coalición que formó con el PVEM, Panal y PES.

En la lista de aspirantes se encuentran Alfredo del Mazo Maza, ex presidente municipal de Huixquilucan; Carolina Monroy, diputada federal y ex secretaria general del PRI; Ana Lilia Herrera, secretaria de Educación del gobierno de Eruviel Ávila; José Manzur, secretario general de Gobierno del Estado de México, y Carlos Iriarte Mercado, líder del tricolor en el estado, entes otros.

El dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa confirmo que el candidato va salir de las filas del partido para recibir el apoyo de los otros tres coaligados bajo un programa de 10 puntos.

Morena

Es la primera vez que el partido conformado por Andrés Manuel López Obrado –ex priista y ex perredista– va a participar en una elección por la gubernatura del Estado de México.

El ex jefe de Gobierno ha dicho que su instituto político es una oferta fuerte para sacar al PRI de la entidad y ya presentó a Delfina Gómez Álvarez, ex presidenta municipal de Texcoco como su carta para lograr su cometido.

Horacio Duarte, dirigente de Morena en el Estado de México ha dicho que de ganar la gubernatura, el partido se perfila para tener éxito en la elección presidencial de 2018, que sería la tercer en que López Obrador se registre como candidato.

PAN

Ricardo Anaya adelantó que se reunió con la mayoría de los interesados en contender por la candidatura y acordaron aspectos generales del proceso de elección interna, pero recordó que el partido tiene 40 días para definir a su candidato.

Una de las cartas fuertes es la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien hasta el momento no ha definido si contenderá o no en el procesos interno del partido.

En la fila también hay otros con la mano levantada: Ulises Ramírez Núñez, actual diputado federal; Juan Carlos Núñez Armas y Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ex presidentes municipales de Toluca; José Luis Durán Reveles; José Luis Durán Reveles, ex subsecretario de Gobernación, y Laura Rojas Hernández, actual senadora.

Movimeinto Ciudadano

El partido también confirmó que no llegó a un acuerdo para aliarse con el PAN y el PRD y acotó que no ha contendido con partido alguno desde 2013.

Datos

Durante los 40 días –del 23 de enero al 3 de marzo– del las pre campañas los contendientes tendrán derecho a dos mil 335 spots de radio y televisión, es decir 289 mil 540 anuncios.

El reparto de promocionales será de la siguiente manera: PRI, 665; PAN, 388; PRD, 338; Morena, 263; PES, 163; Movimiento Ciudadano, 158; Nueva Alianza, 142; PT, 140 y PVEM, 139.

TAMBIÉN PUEDES LEER: