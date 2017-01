Pese a decreto de Trump, Peña Nieto reitera que México no pagará el muro

El presidente Enrique Peña Nieto lamentó y reprobó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de continuar con los planes para construir el muro fronterizo y subrayó que México no lo pagará.

Mediante un mensaje emitido a las 20:30 horas a través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano anunció que el país no cree en los muros, pues lejos de unirnos, nos divide.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”, sostuvo.