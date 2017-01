Evo Morales invita a México a "mirar más hacia el sur"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, instó hoy a los mexicanos a “mirar más al sur” y construir juntos la unidad latinoamericana.

El mandatario sudamericano hizo este llamado en medio de la polémica por la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que México pague por el muro que quiere construir en la frontera entre ambos países.

Por su parte, el nuevo presidente estadounidense firmó el miércoles una orden ejecutiva para comenzar “en meses” la construcción del muro en la frontera con México con el objetivo de frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos.

Trump amenazó hoy, a través de Twitter, con cancelar una reunión que tenía prevista la próxima semana con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, si México no estaba dispuesto a pagar por esa “tan necesaria” barrera.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017