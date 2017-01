¿Ingresos de jubilados de EU radicados en México corren riesgo?

Los ingresos de los jubilados de Estados Unidos radicados en México correrían riesgo por las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump, alertaron expertos.

El académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Armando Sánchez comentó a Publimetro que el riesgo de gravámenes al flujo de dinero de EU a México va estar latente por las decisiones radicales del nuevo mandatario.

Durante su campaña, Trump advirtió que detendría o impondría impuestos a las transferencias de efectivo —las remesas— desde EU a México con el fin de retener recursos para construir el muro fronterizo.

En este sentido, el investigador consideró que los jubilados de EU serían víctimas de las decisiones de su Presidente, quien insiste en retener el mayor número de recursos en territorio estadounidense.

Hasta el momento, Trump no ha dejado claro cómo va obligar a México a pagar el muro, pero sí reiteró que la construcción está en puerta y no dará marcha atrás.

Para el profesor del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Omar Jiménez es difícil que Trump actúe en contra de sus jubilados.

Dijo que actualmente Trump está basando su popularidad en la defensa de los ciudadanos estadounidenses –empleos e ingresos, principalmente– como para echarse encima a los jubilados.

Mientras que Raúl Benitez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, alertó que si Trump grava las remesas, tendría que establecer mecanismos para no afectar los ingresos de los jubilados de EU que viven en México.

De otra forma, se echaría encima a un sector cuya actividad económica en México es significativa y se vería mermada por la afectación a sus ingresos.

Sobre reunión cancelada

Raúl Benitez agregó que la decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto de cancelar su reunión con Trump fue acertada por el momento y que no debería reprogramarse pronto por el discurso radical que mantiene actualmente el también empresario.

A la par, el ex vocero de la embajada de México en Estados Unidos, Ariel Moutsatsos señaló a este diario que las políticas radicales de Trump podrían desencadenar un antiyanquismo que no se veía desde la época del ex presidente de México, Miguel de la Madrid, cuando la relación entre los dos países estuvo afectada.

Insistió en que la narrativa de los mensajes del Presidente estadounidense no deben tomarse de forma literal, sino lo que desea proyectar de manera emocional y simbólica.

Expresó que una carta fuerte de México frente a las negociaciones con Estados Unidos es que nuestro país representa la mitad de la seguridad para el vecino país; es decir que abonar a la estabilidad ayuda a la calma para la Unión Americana.

Datos

El Instituto Nacional de Migración reporta que tan sólo en municipio de Ajijic, en la zona del Lago de Chapala, Jalisco, residen siete mil extranjeros.

En época invernal llegan hasta 14 mil estadounidenses y canadienses que huyen del frío para refugiarse en dicha zona por las condiciones climatológicas.

