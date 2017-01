Peña Nieto no asistirá a la reunión con Donald Trump

El presidente Enrique Peña Nieto informó que no se reunirá con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

La noticia fue dada por el líder del ejecutivo, a través de su cuenta de Twitter @EPN, donde señaló que cancela su visita a la Casa Blanca en Washington, lugar al que acudiría el próximo 31 de enero.

Aunque, por el momento, Peña Nieto no se reunirá con Donald Trump, su gobierno reitera la voluntad de trabajar en beneficio de ambas naciones.

Varios políticos mexicanos habían presionado al mandatario para que no asistiera al encuentro con el Presidente de Estados Unidos tras la firma ejecutiva para dar inicio a la construcción del muro.

Acción a la que Peña Nieto respondió de manera contundente en la noche del miércoles:

Las presiones aumentaron después de que esta mañana Donald Trump escribiera en su cuenta de Twitter,

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017