La prensa internacional destaca que México "no pagará el muro"

Trump firmó la víspera dos órdenes ejecutivas decretando la construcción de un muro en la frontera con México, la ampliación de la capacidad de centros de detención para indocumentados y priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados convictos por crímenes.

Por su parte, la prensa internacional, especialmente, la británica destacó hoy en su primera plana la respuesta del gobierno mexicano de que no pagará por el muro.

El diario liberal The Guardian publicó la postura del gobierno mexicano de lamentar la construcción de un muro y reiteró su postura de que “México no pagará por ningún muro”.

También destacó la posición del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas de cancelar la visita a Washington.

El diario sensacionalista The Sun publicó que el presidente “no pagará por el muro después de que Trump insistió que el país pagará al 100 por ciento”.

President Nieto hits back at Trump saying 'Mexico will NOT pay for any wall' https://t.co/1GT3mvG0Td

— Daily Mail US (@DailyMail) January 26, 2017