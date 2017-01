Peña Nieto se reúne con legisladores en Los Pinos

Senadores y diputados de todos los partidos políticos se reunieron desde mediodía en la Residencia Oficial de Los Pinos para sostener un encuentro privado con el presidente Enrique Peña Nieto, donde definirán una postura frente al gobierno de Donald Trump.

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, destacó la importancia de que el Ejecutivo federal comparta los resultados de las negociaciones que sostuvieron funcionarios mexicanos con el equipo del republicano durante su visita a Washington.

Además, el panista señaló que el país debe tener una postura de fortaleza y a actuar con inteligencia.

“México debe tener una postura de fortaleza, de dignidad, de inteligencia, no se trata de pelearse con Sansón a las patadas, hay que generar una dinámica de David contra Goliat y actuar con inteligencia. México tiene condiciones que lo hacen fuerte y prescindible para la relación bilateral”, sostuvo.

Mientras tanto, en entrevista por separado, previa al encuentro, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, José Carlos Ramírez Marín, expuso que la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa ya ofreció al presidente de la República acudir a instancias internacionales para dirimir las diferencias en esta relación bilateral.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro , Cesar Camacho Quiroz y el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, coincidieron en la importancia de cerrar filas y construir una agenda común para hacer frente a las políticas de Donald Trump.

“Es la unidad nacional frente a la estrategia, frente a los propósitos, no frente a las personas, no confundir, no venimos a un acto de adhesión política, venimos a una reunión de trabajo, si es una decisión política nos vamos a salir”, subrayó Barbosa.