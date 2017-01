Virgilio Andrade, nuevo director del Banco del Ahorro Nacional

El gobierno federal, a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dio a conocer a los nuevos directores de tres bancos de desarrollo, en el que resalta el nombramiento de Virgilio Andrade.

Por conducto deMeade Kuribreña, se designó a Andrade como director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y a Mario Zamora Gastelum como director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

También nombró a Francisco Nicolás González Díaz como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Hacienda precisó en un comunicado que Francisco Nicolás González Díaz cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector bancario, que incluye diversas áreas de crédito, riesgo, evaluación de proyectos, tesorería, adquisiciones y administración de activos.

Su carrera se desarrolló tanto en el sector privado (Grupo Financiero Monterrey, Grupo Financiero Bancomer) como en el sector público (Nacional Financiera y Bancomext); además, fue embajador de México en Alemania, consejero comercial de Bancomext y director general de ProMéxico.

En tanto, Zamora Gastelum cuenta con una trayectoria de más de 18 años en el sector público, de los cuales siete fueron en el ámbito financiero. En 2003 ocupó la Gerencia Regional de Programas y Promoción en la Coordinación Regional Noroeste de la Financiera Rural.

Virgilio Andrade y la Casa Blanca

Virgilio Andrade Martínez, quien era titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), fue el encargado de investigar a Enrique Peña Nieto por el caso de la “Casa Blanca”, en el cual determinó que no existía conflicto de intereses debido a que el mandatario no participó en dichas adjudicaciones no participó, ni había tomado posesión como presidente.

Andrade también ocupó entre julio de 2001 y mayo de 2002 la Dirección General Adjunta de Legislación Financiera en el Área de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda.

Entre mayo de 2002 y octubre de 2003, Virgilio Andrade ocupó la secretaria técnica de Banrural, en donde participó en la creación de la entonces Financiera Rural, periodo en el que impulsó con las organizaciones del sector rural diversos esquemas para su inclusión financiera y capacitación.

Entre los cargos que ocupó durante su desempeño en el servicio público destacan los de secretario de la Función Pública, consejero del entonces Instituto Federal Electoral, así como asesor en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República.

