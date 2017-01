Benjamín Netanyahu se defiende: ¿Quién mencionó a México?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu responsabilizó a los medios de comunicación de la polémica creada con México y los señaló de crear “una avalancha de noticias falsas”. Esto, durante una reunión con legisladores de su partido, Likud.

En ese encuentro, Netanyahu aclaró que en su publicación del sábado pasado no se refería a México,

Con estas palabras, el Ministro israelí negó que su controvertido mensaje en Twitter apoyando a Donald Trump en la construcción del muro, no se refiriera a nuestro país.

Así mismo, Netanyahu añadió que “los medios de comunicación son de izquierda, movilizados por una caza bolchevique, lavadores de cerebros y con un carácter difamatorio contra mí y mi familia”.

Cabe resaltar que el pasado 28 de enero, el Primer Ministro de Israel escribió un Tweet en el que daba la razón al presidente Donald Trump por la construcción del muro.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

También es importante destacar que Benjamín Netanyahu visitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump el 15 de febrero en la Casa Blanca.

Después del mensaje del israelí, la Secretaría de Relaciones Exteriores, declaró su decepción y extrañeza por los comentarios del Primer Ministro. Por lo que el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que fue “como una agresión”, por lo que esperan disculpas de la nación.

Finalmente, Emmanuel Nahshon, vocero de Relaciones Exteriores de Israel, señaló que el Tweet fue con respecto a la seguridad, y no por la relación entre México y Estados Unidos.

.@IsraeliPM referred to our specific security experience which we are willing to share.We do not express a position on US- Mexico relations

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) January 28, 2017