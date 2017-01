Enganchan y estafan con “venta” de celulares en Centro Histórico

“Vi un celular que me gusto en un local sobre Eje Central y decidí comprarlo. Los vendedores me preguntaron con qué compañía quería activarlo y después de responder, me comentaron que justo ese equipo estaba enlazado a otra compañía pero que podían hacer el cambio en ese lugar y solo tomaría un rato. Tras 35 minutos me indican que hubo un error y que siga esperando. Cuando les pedí la devolución de mi dinero, comenzaron las amenazas”.

Este es el caso de un cliente afectado que por seguridad no quiso revelar su nombre, el modus operandi es el siguiente: en un local (pequeño) de dos por dos metros cuadrados, ubicado justo a las afueras del metro Salto del Agua en la plaza Rama Rama, un grupo de personas intercepta a sus víctimas. ¿Qué estás buscando? ¡Te vendemos este iPhone 7 en tres mil pesos! Esta es la oferta: celulares de última generación con sistema operativo IOS o android a precios muy bajos. Los clientes caen en la trampa, pagan por los aparatos, el chico en el mostrador les dice que esperen unos minutos en lo que “flexean” (cambian la línea telefónica de una compañía a otra) el teléfono. Sin embargo, estos minutos se convierten en horas y los equipos nunca se entregan.

“Se acercan varias personas a amedrentarte, Alex es la persona que a mí me vendió el celular, se acercó conmigo, me miró a los ojos y me dijo, que ellos tenían controlado el mercado, que no podían hacer nada en contra de ellos y me dijo que si yo seguía en ese lugar me iban a golpear”. Esto es lo que denuncia un cliente después de haber sido defraudado por un vendedor de celulares cuyo local se ubica en el número 123 de la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para asegurar que los clientes no regresen y denuncien, los vendedores los amenazan con ser golpeados pues tienen el control total de la zona.

Durante 2016 la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realizó tan solo un operativo en los locales comerciales ubicados sobre la Av. Eje Central en el tramo que comprende de Arcos de Belén a Avenida Juárez.

En ese operativo únicamente fueron detenidas 3 personas y fueron asegurados 5 mil celulares sin procedencia acreditada.

Pese a las denuncias, los fraudes en la venta de teléfonos celulares continúan.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Cárteles mexicanos podrían pagar por el muro : Priebus