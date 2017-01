En operación 100 nuevos taxis híbridos en la CDMX

Al poner en operación 100 nuevos taxis híbridos, equipados con dispositivo de georeferenciación, WiFi y botones de pánico para seguridad de los usuarios, el Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, resaltó que este cambio en la visión de movilidad de la Ciudad de México, servirá para que se impulse en todo el país.

Al dar el banderazo de salida a los nuevos taxis en el Zócalo capitalino, Mancera Espinosa recalcó que “hoy estamos dando el banderazo de un cambio, no solamente es la salida de los taxis aquí en la plancha del Zócalo, sino es un cambio en la visión de movilidad de la Ciudad de México”.

Destacó los beneficios ambientales y tecnológicos que ofrecen estos vehículos, al contar con botón de pánico y georeferenciación de la ruta que siguen los taxis, “por lo que difícilmente podrán ser utilizados para otras tareas”, además de WiFi y tableta en lugar de taxímetro.

Al recordar que la meta en 12 ó 15 años es que todos los taxis en la capital del país sean híbridos y que en un mes se planea hacer una nueva entrega, el jefe de Gobierno informó que en febrero anunciará otras medidas que complementarán a las que ya dio a conocer la administración capitalina para dar beneficio a operadores de taxis y concesionarios en la ciudad.

“Nos permite un avance sustancial también en materia de emisión de gases contaminantes. Son taxis que como el emblema y como el señalamiento que tienen ahí, en la puerta lo marca, digamos que son amigables con el medio ambiente como taxi híbrido”, resaltó.

Mancera Espinosa también reiteró su llamado a Nacional Financiera para agilizar trámites y a la Secretaría de Movilidad capitalina para realizar de manera rápida la sustitución de unidades.

Beneficios

El secretario de Movilidad del gobierno local, Héctor Serrano Cortés, explicó a su vez los beneficios de los taxis híbridos, que además de ser cómodo, “prácticamente no emiten sonidos, estaban encendidos los 100 vehículos y no se escuchaban, es decir, no solamente es contaminación que se genera por combustión, sino también auditiva la que se puede evitar”.

Agregó que el costo de la adquisición del vehículo es relativo, pues al tiempo se dejan de cubrir algunos gastos de operación, “es decir, no verificas, no pagas tenencia, el consumo de gasolina se reduce; hay quienes dicen, obviamente en la práctica, que puede ser del 40 al 60 por ciento”, lo que impacta de manera significativa y favorable al vehículo y al usuario.