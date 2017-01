Peña Nieto se solidariza con Canadá y condena los actos de violencia

El presidente Enrique Peña Nieto se solidarizó con Canadá y condenó todo tipo de violencia contra cualquier religión.

El mandatario envió dos mensajes a través de su cuenta de Twitter, después de que en la ciudad de Quebec seis personas perdieran la vida, resultado de un tiroteo en una mezquita, el cual se registró el día de ayer, 29 de enero.

La noche del domingo, pasadas las 20:00 horas locales (01:00 GMT del lunes), dos hombres irrumpieron en un centro de oración islámico ubicado en la ciudad de Quebéc, justo mientras tenía lugar una ceremonia religiosa.

Los terroristas comenzaron a disparar sobre las cerca de 40 personas presentes provocando la muerte a seis de ellas, esto antes de ser detenidos por la policía.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, condenó el ataque y lo calificó de “atentado terrorista contra musulmanes en un centro de culto y refugio”.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017