Piden eliminar el financiamiento público a partidos políticos

El diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), invitó a las demás fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión, a eliminar, en su totalidad, el financiamiento público a los partidos políticos.

Gónzalez Murillo convocó a dejar a un lado la demagogia para que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, se aprueben reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Además de insistir en que el presupuesto de 2018 ya no se destine un peso más de los impuestos de los mexicanos a las fuerzas políticas.

En conferencia de prensa, previa al inicio de la 3ª Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, González Murillo presentó la agenda legislativa del GPPES, en la que se insiste en la eliminación del fuero constitucional e incluye una iniciativa para la despistolización en los hogares y en las calles.

Por su parte, Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en su momento también planteó la necesidad de reformar la ley electoral para poner fin en México al financiamiento de los partidos políticos y sus campañas con recursos públicos.

“Vayamos a pensar de verdad a que ya no sean los mexicanos los que tengan que pagar estos recursos de los partidos. Pensemos en el financiamiento de los particulares y que sean los empresarios y los ciudadanos, que salga el candidato y que pueda ir a recoger dinero de aquellos que piensan que puede ser un gobernante, se hace en otros países. ¿Por qué no transitar hacia un modelo diferente?”

A su vez, el senador panista, Roberto Gil Zuarth, se pronunció sobre esta solicitud, pero lo hizo de una reforma más flexible.

“Tenemos que empezar a revisar a fondo el sistema de financiamiento. Es mucho más justo que los partidos políticos se rasquen con sus propias uñas, a que el erario esté financiando sus actividades, a que los mexicanos estén pagando y subsidiando a los partidos políticos, incluso a aquellos que los ciudadanos no los votan.

No tiene ningún sentido financiar política cuando no hay competencia electoral. Que los partidos políticos, cuando no haya competencia, se financien fundamentalmente de las cuotas que aportan voluntariamente sus militantes”