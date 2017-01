Presidente de Israel se disculpa con México por tuit de Netanyahu

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la mañana de este martes el presidente Enrique Peña Nieto se comunicó con su homólogo israelí, Reuven Rivlin, para hablar sobre el tuit del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, que lastimó la relación entre ambos países.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017