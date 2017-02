Asistente de Trump compara triunfo de los Patriotas con elecciones presidenciales

Dan Scavino, asistente de Donald Trump y director de Social Media de la Casa Blanca, se burló de la derrota de los Halcones en el Super Bowl LI comparando el triunfo de los Patriotas con el del magnate durante las elecciones.

LOL😂Reminds me of your stellar presidential polls & chances for @realDonaldTrump to win the general election. AKA @POTUS . #SuperBowl https://t.co/KHJfM0Wyi6

“LOL, me recuerda a las elecciones presidenciales y las posibilidades que tenía Donal Trump de ganarla”, escribió en un tuit haciendo referencia a que Nueva Inglaterra parecía tener perdido el partido más importante de la NFL.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017