Echaremos abajo el predialazo

La decisión del Gobierno de la Ciudad de México de incrementar la tasa del impuesto predial para 2017 representa una afrenta y un grave quebranto a la economía de 2 millones 600 mil familias de capitalinos, medida avalada por los sumisos diputados de Acción Nacional, PRD y PRI en la Asamblea Legislativa el pasado 20 de diciembre, cuando aprobaron la Ley de Ingresos.

A pesar de que el gobierno afirmó que no incrementaría los impuestos más allá de la inflación, el aumento al predial aumentó de 10 por ciento a mil por ciento. En efecto, se registran casos tan en extremo alarmantes que a ciudadanos que pagaban 2 mil pesos en 2016, hoy se pretende obligarlos a desembolsar más de 20 mil pesos.

Sin recato, comportándose como vasallos del jefe de la administración capitalina, los legisladores de esos tres partidos ratificaron con su voto la orden proveniente de su mandamás y mecenas político.

En efecto, los mismos partidos que hoy dicen lamentar el alza al impuesto predial, avalaron la propuesta del jefe del Ejecutivo local. Cual si fueran comediantes de un teatro de revista, los diputados de Acción Nacional, PRD y PRI hoy se desgarran las vestiduras por el gasolinazo para que la “audiencia” olvide que fueron precisamente ellos quienes votaron, en la Cámara de Diputados, en favor de la Ley de Ingresos federal, en la cual se establecía el criminal encarecimiento de los hidrocarburos.

Con su teatral actuación pretenden ocultar que morena fue el único partido que se opuso tanto al aumento a la tarifa del predial como al alza de las gasolinas. Buscan que caiga el telón del olvido sobre la memoria de los agraviados ciudadanos.

En contraste, en morena no intentamos politizar este atropello. Señalamos a los responsables del aumento porque los representantes populares estamos obligados a rendir cuentas a los capitalinos y a coadyuvar con ellos en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Y porque debemos obligar a los funcionarios de la ciudad a comportarse como servidores públicos, no como empleados de una empresa privada al servicio de su patrón, pues tratan a los capitalinos no como ciudadanos, sino como clientes a los que hay que exprimirles la mayor ganancia.

En consecuencia, hemos propuesto un plan de acción hasta conseguir, de manera conjunta con la ciudadanía, cancelar el predialazo, el cual consiste en cuatro acciones opcionales:

1. Exigirle al jefe de Gobierno que expida un decreto para que el impuesto predial sea idéntico al de 2016.

2. Presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. Convocar a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa destinada a modificar el predial para que éste quede en los porcentajes que en 2016.

4. Conminar a los vecinos a presentarse ante la Tesorería local para pagar por el impuesto predial únicamente la misma cantidad que el año pasado.

En relación con el segundo punto, este 30 de enero presentamos ante la Corte la referida Acción de Inconstitucionalidad. Firmada por los veinte diputados de morena en la Asamblea y los legisladores Fernando Zárate Salgado, del Verde Ecologista, y de Jesús Armando López Velarde, de Movimiento Ciudadano, alcanzamos la tercera parte del total de integrantes del organismo parlamentario requerida legalmente para ser procesada.

En el documento se establece que el Código Fiscal de 2017 debe ser corregido porque:

a. Es ilegal porque incumple con lo ordenado de elevar conforme al factor de ajuste equivalente a 3.99%.

b. Modifica el factor de depreciación de los inmuebles por antigüedad, de uno a 0.8 por ciento anual.

c. Es inequitativo y desigual porque origina incrementos diferenciales entre los causantes, que no responden a una racionalidad tarifaria.

d. Es ilegal porque aplica de manera retroactiva un factor de descuento que repone valores que el causante ya había descontado.

A los coordinadores del PRD, de Acción Nacional y del PRI los hemos conminado a que ellos y los integrantes de sus bancadas avalen la Acción de Inconstitucionalidad. No la han firmado.

En resumen, ante la falta de disposición del jefe de Gobierno de emitir un decreto que eche abajo el predialazo, aunada a la negativa de los demás grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa de aceptar un periodo extraordinario de sesiones para dar solución a este tan grave problema. Y en espera de la resolución de la Corte a nuestra demanda, hemos convocado a la ciudadanía para que a las once de la mañana del martes 7 de febrero acuda a las oficinas de la Tesorería ubicadas en Doctor Lavista 144, a exigir que el gobierno de la ciudad acepte que los afectados paguen lo mismo que en 2016.

Porque, cabe subrayar, en modo alguno hemos llamado a no pagar impuestos. Por el contrario, comprendemos que para que la capital se desempeñe con eficiencia debemos pagarlos. Pero bajo la condición de que sean justos y equitativos. Por tanto, exhortamos a los capitalinos a pagar la misma cantidad que en 2016. Ni un centavo más.

Como nos oponemos a este atraco contra la población, agotaremos todas las instancias legales y pacíficas para echar atrás este inmoral castigo a los contribuyentes.

En todo caso, cuando en 2018 morena gobierne esta ciudad y la República, los ciudadanos pueden tener la seguridad de que se acabarán los gasolinazos, los predialazos y tantas otras afrentas más a la economía popular.

@craviotocesar