Espera Ricardo Ferretti que Tigres reaccione pronto

A pesar de que el equipo de los Tigres no ha tenido un arranque positivo, Ricardo Ferretti no se desespera, pero quiere que reaccionen pronto.

“Sabemos que hemos dejado puntos importantes en estas fechas y que tenemos que reaccionar pronto”, declaró.

Para el técnico de los Tigres, no queda otra opción que seguir trabajando para intentar corregir el mal arranque del torneo, en donde suma una victoria, un empate y tres derrotas.

“Hay que seguir trabajando, suena trillado pero yo no conozco otra forma, descansar no creo. No vamos a volvernos locos, siempre hay presión, siempre hay exigencia y nosotros estamos dispuestos a trabajar para poder cumplir”, mencionó el estratega felino.

El equipo lleva cuatro partidos sin poder anotar gol, algo que no preocupa al Tuca, pues la delantera sigue generando opciones de gol en el marco rival.

“Estamos generando, me preocuparía mucho más si no generara oportunidades de gol. En algún momento yo si he estado preocupado, el año pasado hubo partidos que no generábamos oportunidades, y ahí si uno se preocupa más”, dijo.

Tigres suma cuatro puntos en el actual torneo y si próximo rival es el Pachuca.

