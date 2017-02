La política de Trump es humillar a México: AMLO

El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es atacar constantemente a México con un fin político.

En entrevista con León Krauze para Univisión, el tabasqueño dijo que el discurso de Trump en que el que dice que el presidente Enrique Peña Nieto es “un buen hombre” forma parte de la misma propaganda de humillación, “es como decir que es un hombre bueno, pero incapaz”, agregó.

Afirmó que el gobierno mexicano se equivocó al invitarlo a Los Pinos durante la campaña electoral en Estados Unidos, pues el republicano se aprovechó del sentimiento “antimexicano”.

“Eso fue un error, no debimos meternos en la campaña presidencial, por el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no teníamos por qué hacerlo. Fue un error hacerlo”