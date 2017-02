Cadena de cafeterías prohíbe la entrada a mujeres

La cadena de cafeterías Starbucks está envuelta en una polémica machista, luego de que se difundiera una foto donde aparece un anuncio que prohibe la entrada a las mujeres, de acuerdo con información del periódico francés “Le Monde”.

“Prohibida la entrada a las mujeres, por favor envíe a su conductor para pedir”, señala el mensaje colgado en la puerta de entrada.

Unreal. Starbucks in Saudi Arabia refused to serve women. Note on their door, plus official response from company. pic.twitter.com/d4tCSqqQOv

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) February 3, 2016