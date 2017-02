Detienen a mexicana indocumentada en EU y se desata protesta

La inmigrante mexicana Guadalupe García de Rayos fue detenida este miércoles en las Oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) en Phoenix, tras acudir para renovar su permiso de estancia en el país.

García, una inmigrante indocumentada que llegó a Estados Unidos en 1995 a los 14 años, acudió a las oficinas del ICE en Phoenix, como ha hecho cada año desde 2008, para renovar el permiso conocido como “permanecía de remoción”.

Sin embargo, esta vez le fue negado el permiso y fue detenida para efecto de deportación.

La inmigrante, madre de dos adolescentes, se presentó en el lugar con su abogado, el párroco de su iglesia y unos 20 miembros de la organización de defensa de los inmigrantes “Puente Arizona”, al temer que este año las cosas serían diferentes para ella.

Antes de ingresar, García expuso a reporteros que desde que fue detenida en 2008, durante una redada en su centro de trabajo organizada por el sheriff Joe Arpaio, las autoridades migratorias le han estado renovado cada año su permiso de estancia en el país.

Su abogado Ray Ybarra Maldonado ingresó con ella y al cabo de un rato, salió para informar a quienes esperaban afuera, incluyendo los dos hijos de García nacidos en Estados Unidos, Ángel de 16 y Jacqueline, de 14, que había sido detenida.

Ybarra expuso que García podría ser deportada a México inmediatamente o enviada a un centro federal de detención de inmigrantes en Florence, Arizona, en espera del proceso de deportación.

Los problemas de García iniciaron en 2008, cuando el entonces sheriff Joe Arpaio emprendió una batida contra inmigrantes indocumentados que utilizaban documentos falsos para trabajar en Phoenix.

