Migrantes haitianos, africanos y cubanos varados en Tijuana colapsan albergues

Los migrantes haitianos, africanos y cubanos varados en Tijuana desde hace cinco meses con el objetivo de ir a Estados Unidos, han colapsado la ayuda en los albergues porque ya no quieren viajar, coincidieron organizaciones que ayudan a los extranjeros.

Al cierre de 2016, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró el ingreso, por la frontera sur mexicana, de 19 mil 328 africanos, haitianos y cubanos, de los cuales 97% regresó a sus países, es decir 18 mil 259.

Previamente el organismo federal informó que había cuatro mil 300 haitianos y 11 mil 300 africanos repartidos en Tijuana, Mexicali y Sonora.

Un haitiano alojado en la iglesia Embajadores de Jesús de Tijuana, contó a Publimetro que llegó a la ciudad hace dos meses, acompañado de su esposa e hija, con la idea de cruzar a Estados Unidos y buscar una mejor vida.

Pero mencionó que ya no quiere ir al país vecino porque sabe que sus paisanos, que lograron llegar, ya fueron deportados a Haití, donde no tienen ninguna oportunidad para sobrevivir.

Incluso por el temor de ser deportado prefiere identificarse públicamente sólo como “Cris”, ya que su situación migratoria en México aún es irregular.

El hombre narró que hace cinco meses trabajaba en Brasil como pintor automotriz, pero perdió su empleo por la crisis política y económica que vive dicha nación.

“Cris” dejó su natal Haití porque no tenía oportunidades, pero al complicarse su vida en Brasil, él y su familia emprendieron un peregrinar por varios países para llegar a México, con ahorros de cinco mil dólares aproximadamente.

Sin embargo, los recursos se fueron esfumando, sobretodo en los dos meses y medio que vivió en Panamá, país donde, dijo, “no respetan a nadie”.

“En Panamá nos quedamos dos meses y medio, porque no dejaban pasar a las personas, nos retuvieron. No es su país que trate bien a las personas, son inhumanos; las autoridades, son salvajes y no tienen respeto por ninguna persona. Ahí gastamos todo lo que teníamos”, señaló en una charla vía Whats App.