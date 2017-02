Allanan oficinas de Álvarez Icaza; "no nos van a callar", asegura

Las oficinas del ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, fueron allanadas la mañana de este jueves.

Por medio de su cuenta de Twitter, el sociólogo difundió un video donde resalta que las personas que entraron al inmueble, ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos, no se llevaron nada.

“Hoy es 9 de febrero y en la mañana me informaron que mis oficinas habían sido allanadas. Estamos en la colonia San Pedro de los Pinos, la puerta de entrada fue safada y la puerta principal fue forzada aparentemente con una “barreta” y se introdujeron. Lo notable es que no se robó nada”, señala en la grabación.

Posteriormente, exhibe los daños hechos al marco de la entrada, la puerta y en su oficina.

“Van a poder observar la cajonera que fue rota. Es interesante que lo que ahí había no se llevó; las llaves y los materiales”.

“En otras oficinas había impresoras, computadoras, equipo de sonido y no se robaron nada, sencillamente vinieron a buscar. No sé qué tipo de mensaje quieran dejar, pero lo que es claro, diría Carmen (Aristegui), no nos van a callar, vamos a seguir trabajando”.