Clausurarían el estadio de Veracruz por falta de pago de impuestos

El Alcalde de Boca del Río, Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció que la directiva de los Tiburones no paga los impuestos que corresponden y que en caso de no encontrar respuesta clausurará las taquillas para el próximo evento.

El funcionario señaló al dueño del club, Fidel Kuri, de desestimar las peticiones de la alcaldía para que revisen las cuentas de cada partido y aclaró que el partido para el que podrían prohibir la venta de boletos es el de Jornada 7, el viernes 17 de febrero, cuando Tigres visite el Puerto.

“Este señor (Fidel Kuri) no quiere pagar, el señor quiere utilizar el estadio gratis, quiere utilizar el nombre de los Tiburones gratis y no quiere pagar absolutamente nada. El señor quiere pagar 60 mil pesos por partido cuando la realidad es que el código hacendario municipal marca que tendría que pagar por persona, por boleto vendido”, aseguró Yunez Márquez en declaraciones recogidas por la agencia Pressport.

“Entonces no quiere que revisemos cuantos boletos son y quiere seguir pagando 60 mil cuando en la realidad tendría que estar pagando por lo menos el doble”.

El Alcalde aclaró que incluso ya avisaron a la Federación Mexicana de Futbol y que en Veracruz no habrá trato especial para Kuri, quien solía ser apoyado ampliamente durante la administración de Javier Duarte en la gubernatura.

“Le puedo cancelar y le puedo clausurar la taquilla, eso sí lo puedo hacer, ya se le dio una semana y si el señor no responde se lo voy a hacer y no me va a importar porque no vamos a permitir ningún chantaje de este tipo”, afirmó.

“El señor tiene que pagar y no tiene porque tener un trato especial, me perdonan pero tendrá que pagar e inclusive ya avisamos a la Federación que no se está cumpliendo con el pago de impuestos”.

Yunes Márquez reiteró que tienen hasta la fecha de ese compromiso ante Tigres para dejar en regla sus pagos.

“Tiene de plazo el partido del próximo viernes, si el señor no se pone a mano con sus impuestos se le clausurará la taquilla y a ver qué hace”, añadió.