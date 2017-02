Los tuits negativos de Donald Trump salvan a perritos y gatitos

“Mentiroso”, “torcido”o “decadente” son algunos de los adjetivos publicados por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a través de Twitter en contra de sus detractores.

Aunque ha sido criticado por ello, no hay muestras de que este comportamiento vaya a cambiar en los próximos meses, por lo tanto, una empresa tecnológica busca capitalizar cada insulto en una oportunidad para perritos y gatitos.

Se trata de la compañía de marketing T3, con sede en Austin, Texas, que diseñó un bot llamado “Trump and Dump”. ¿Cuál es su función? Sencillo. Analizar lo que publica el mandatario estadounidense y “apostar” a que cuando se refiera a una empresa que cotice en la bolsa, sus cotizaciones en la bolsa caerán.

Así, T3 ha estado ganando bastante dinero, el cual es donado a la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, una institución dedicada al cuidado de mascotas

“Cuando sale un tuit negativo y tiene impacto en las acciones de esa compañía, algo positivo sale de él. ¿Y a quién no le gustan los perritos y gatitos?”, explicó Ben Gaddis, CEO de T3, a la cadena CNN Money.

La cuenta de Twitter de Donald Trump en cifras