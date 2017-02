Bienes que no convienen: Cuando tu casa es el peor lugar para vivir

Después de muchos años de trabajo y esfuerzo Doña Julieta pudo comprar su casa. En noviembre de 2013 se mudó al fraccionamiento Parque San Mateo, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. Al principio el tener un techo donde vivir, era suficiente para aguantar las limitaciones de su nuevo hogar pero con el paso del tiempo se acrecentaron los problemas.

Desde hace tres años, la casa de Doña Julieta no tiene energía eléctrica debido a que la obra no ha sido entregada al municipio por la empresa HOMEX. La solución momentánea de la constructora fue colocar generadores de luz que trabajan con combustible; sin embargo esto ha ocasionado que aparatos electrónicos se descompongan debido a que la corriente no está regulada. 600 familias en el fraccionamiento están en la misma situación.

Con imágenes e información de Víctor Silva, UNO TV.