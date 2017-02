Tienda departamental incluye maniquíes gay por día del amor en CDMX

Una de las tiendas departamentales más grandes del país, Palacio de Hierro, instaló dos maniquíes que representan a una pareja gay como parte de su campaña de servicio de mesas de regalo para boda y con motivo del Día de San Valentín.

Las instalaciones se encuentra en una sucursal ubicada en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, y “el display representan a diferentes parejas de novios que celebran el amor”, dijo la empresa en un comunicado enviado a Verne, que pertenece al diario español El País.

En una entrevista otorgada a dicho medio, Luis Guzmán, vicepresidente de Codise, organización Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual (LGBTTTI) en Jalisco, celebró la decisión y subrayó que es un “avance importante” para los derechos de la comunidad.

“Me da mucho gusto que comencemos a vernos representados por empresas mexicanas tan importantes (…) El Palacio representa de alguna forma a un sector conservador en México, el que su departamento de marketing haya tomado esta decisión consciente y no haya sido una ocurrencia del que instaló los maniquíes es un avance importante”.

@palaciohierro 👏🏼🌈

"Tal vez sea un pequeño paso para un maniquí, pero es un gran paso para un mundo más incluyente"https://t.co/XDSoCoPHYh

— It Gets Better Mx (@ItGetsBetterMx) February 10, 2017