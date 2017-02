Niña que se suicidó por acoso escolar plasmó sus planes en un cómic

Casi a diario, Lucía escribía en un cuaderno cómo se sentía:

Por escrito reflejaba las situaciones de acoso que sufría y lo difícil que era para ella ir a clase:

“Al salir al recreo me he vuelto a quedar sola. A la hora de mates, en clase, me han entrado unas ganas tremendas de llorar, se me caían las lágrimas pero nadie se dio cuenta, como siempre. Hay veces que sólo quisiera encerrarme en una bola y no salir nunca”.