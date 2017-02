Those Who Inspire, un proyecto para despertar el talento de jóvenes mexicanos

Inspirar a los jóvenes del mundo es el propósito de Those Who Inspire, una saga literaria que promueve los valores de asociación, tutoría, voluntariado y el respeto en sociedad a través de historias de personas apasionadas y atrevidas que han logrado cumplir sus sueños tocando la vida de muchas personas y que ahora son fuente de inspiración para que millones de jóvenes encuentren su vocación.

Rocío Marfil, editora de Those Who Inspire México conversó con Publimetro sobre los detalles de la obra y su lanzamiento.

¿Cómo definirías Those Who Inspire?

— Es un proyecto divulgativo y educacional a nivel nacional donde se recopilan entrevistas realizadas a 70 personalidades de diferentes ámbitos, historias inspiradoras de mexicanos que han cumplido un sueño y que realizan algún tipo de actividad social o filantrópica.

Este libro pretende motivar a los jóvenes a emprender y servir a la comunidad, ¿Cómo llegarán a ellos?

— Lo que haremos con el libro es regalarlo a los universitarios. Somos muy ambiciosos, pretendemos llegar a medio millón de ellos porque creemos que este país es muy importante. Las historias son impresionantes e increíbles, sobre todo, la edición de México tendrá algo inédito, ya que aparecerán los contactos de cada inspirador, su mail o celular para que los estudiantes que desean acercarse a esas figuras para seguir sus pasos lo hagan. Es un movimiento de tutelaje a nivel nacional. Así que una vez impreso, visitaremos las universidades más representativas de cada estado, ojalá pudiéramos llegar a todas. La Secretaría de Educacion nos apoyará con la distribución.

Those Who Inspire (TWI) ya se ha publicado en otros lugares como Oman, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Hong Kong y ahora México. ¿Cómo llegó el proyecto a tus manos?

— Porque las socias y fundadores, que son francesas, las conocía por trabajos similares, haciendo reportajes para diferentes medios. Ellas sabían que vivía en México y querían abrir las Américas con el país más importante que es México, sobre todo, después de las elecciones de EU ya que los ojos del mundo están puestos aquí.

De las entrevistas que realizaste, ¿cuál fue la que más te impactó?

— Me enamoré de cada entrevistado, son gente espectacular, sean conocidos o desconocidos, desde un pescador en Huatulco que con lo que gana vendiendo pescado ayuda a las prostitutas de su pueblo a salir de la calle a través de la alfabetización como la historia de una chica en la CDMX que ha creado una organización llamada Reinserta a un mexicano que tiene como objetivo cuidar y proteger a los niños que nacen y crecen en las cárceles de México y salen sin educación, ésta entrevista me impactó mucho y me tocó el corazón. También hay historias increíbles como la de Claudio X. González de Mexicanos frente a la corrupción o la de Carmen Aristegui. Con que los jóvenes se sienten inspirados y si cambiamos al menos diez vidas en este país lograremos nuestro objetivo.

El dato

En 2011 surge Those Who Inspire con sede en París con el objetivo de compartir el legado de responsabilidad de grandes personajes que muchas veces son desconocidos en sus entornos, dirigiéndose particularmente a los más jóvenes, quienes son los que tiene el futuro en sus manos y en la actualidad necesitan más ejemplos a seguir.