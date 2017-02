Así se vive " Un día sin inmigrantes " en EU

Este jueves 16 de febrero se lleva a cabo en Estados Unidos el movimiento “ Un día sin inmigrantes ”, por lo que muchos negocios de todo EU cerraron hoy para protestar contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

El movimiento invita a los inmigrantes y simpatizantes con la causa a no trabajar o asistir a clases, evitar salir de compras, no tomar transporte público, no abrir negocios.

Esto ha provocado que cientos de negocios se vean afectados incluso la cafetería del Senado no está en funcionamiento por falta de personal.