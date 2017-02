Canadá iría sin México en renegociación del TLCAN

Canadá y Estados Unidos se centrarán en renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), haciendo los “retoques” adelantados por Donald Trump y dejarán a México defenderse por sí mismo, aseguró una fuente de “alto nivel” canadiense al diario The Globe and Mail.

“Hay asuntos que sólo pueden ser resueltos mediante negociaciones bilaterales”, añadió la fuente, que el diario mantiene en anonimato, pero que refirió como “uno de los principales jugadores de las pláticas Canadá-EU”.

La nota ocupa el principal espacio en la portada de este jueves y lleva como encabezado: “Canadá-EUA seguirán adelante con las pláticas del TLCAN sin México”.

Ottawa buscaría alcanzar con Washington un acuerdo sobre los mecanismos independientes de disputas, “antes de que sea presentado a México”.

La fuente indicó que el primer ministro Justin Trudeau no quiere estar en una mesa de negociación cuando Trump hable con México sobre el superávit comercial y otros asuntos señalados durante su campaña, como el muro y los narcotraficantes.

Para el abogado comercial Lawrence Herman, este es un gran paso para Canadá, que debe evitar verse envuelto en la disputa contenciosa de México con la administración Trump, indicó la nota escrita por el reportero Robert Fife.

“Los asuntos entre Canadá y Estados Unidos son muy diferentes a los de México-Estados Unidos, por lo que es mejor arreglarlos bilateralmente y no pensar que podemos ayudar a los mexicanos a resolver sus problemas bilaterales con la administración Trump”, agregó el abogado comercial.

En contraposición, el abogado comercial John Weekes afirmó que alejarse de una renegociación trilateral sería contraproducente.

“La ventaja de tener a alguien más en la mesa de negociación, especialmente cuando no eres el principal blanco, es que no llamaremos mucho la atención como sí lo harán los mexicanos y eso no estaría mal”