"Clausuran" pizzería por discriminar a transexuales

Un grupo de más de cincuenta mujeres transexuales realizaron la clausura simbólica de una pizzería en la colonia Escandón, en la delegación Miguel Hidalgo, para manifestarse en contra de un acto de discriminación que sufrió una de ellas el jueves pasado en ese establecimiento.

Con consignas como “derechos iguales a todas las transexuales” y pancartas con “alto a la transfobia” , demandaron la clausura definitiva de este lugar, en la calle de Progreso esquina con Nuevo León, donde laboran 30 personas.

Daniela Arzaba acudió el jueves 9 de febrero a la “Central de Pizzas” con sus amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas, pero un empleado del lugar les negó el acceso.

“Me voy a sentar en la mesa y te pido que me atiendas porque es un lugar público”, dijo Daniela al empleado, quien respondió: “no lo voy a hacer” argumentando que no podía romper una “regla interna”, pese a que el local cuenta con una placa de no discriminación.

Por ello Daniela Arzaba interpuso una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Comisión de los Derechos Humanos capitalina y la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Miguel Hidalgo.

Delegación intercede

Al lugar acudió la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, para tomar conocimiento del caso y señaló que aunque el local tiene todos sus permisos en regla, se llegará al fondo jurídico del acto de discriminación.

Señaló que deberá esperar el dictamen de la investigación del Copred para poder proceder con una multa al establecimiento, el cual también tiene quejas de vecinos relacionadas con exceso de ruido y basura.

De acuerdo con la última Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de México, los indígenas y la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), son los grupos más discriminados.

Un 32% de los encuestados reconocieron que alguna vez han sido discriminadas, principalmente en el trabajo, la calle, alguna institución pública, en la escuela y el transporte público, y los motivos son por su forma de vestir, por sobrepeso, por la edad, imagen y color de piel.

Empresa se disculpa

Después de más de una hora de espera y tras la llegada de la delegada de Miguel Hidalgo, se presentó el director general de la empresa Central de Pizzas, Diego Navarro, quien pidió una disculpa pública a las mujeres transexuales por el acto de discriminación del que fueron víctimas.

No obstante tanto Daniela como el resto de la comunidad, representada por Diana Sánchez Barrios, insistieron en que se debe cerrar definitivamente el lugar para evitar futuros casos de discriminación.

Ante ello Diego Navarro acordó con Xóchitl Gálvez que el personal de la empresa tomará un curso que impartirá la delegación sobre identidad de género, derechos humanos y no discriminación.

El responsable de negar la entrada a Daniela y sus amigas ya fue dado de baja definitivamente y llevaba cinco años trabajando con la empresa; Central de Pizzas decidió cerrar sus redes sociales en tanto se resuelve el caso y mostró disponibilidad para llegar a un acuerdo y reparar el daño.