Corral pide investigar muerte de detenido en estación de policía de Juárez

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la muerte de un hombre que murió dentro de la Estación de Policía del Distrito Universidad luego de que uniformados de Ciudad Juárez lo sometieran de forma violenta.

“Se le pidió al fiscal General del Estado, César Peniche Espejel, como al fiscal Especializado para la Investigación y Persecución del Delito en la Zona Norte, Jesús Nava, para que hagan una investigación muy clara, muy precisa y así saber quiénes son los responsables”, señaló el mandatario.

Subrayó que el video que exhibe la forma en que siete policías municipales someten al sujeto de 42 años es un elemento fundamental para las indagatorias.

“Lo que se puede apreciar es que los elementos de Seguridad Pública carecen de una falta de cuidado en el protocolo de detención. Más allá de que la persona estuviera intoxicada, me parece que era otro el trato”, expuso el gobernador.

Javier Corral llamó al Ministerio Público a realizar las investigaciones para dar certeza sobre el presunto traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte al detenido, pues “es muy importante deslindar las responsabilidades que se estén generando”.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez, informó que los siete policías que participaron en la detención ya se encuentran arrestados para determinar su responsabilidad en la muerte del hombre de 42 años.

El alcalde detalló que cinco de los policías pertenecen a la Dirección General de Tránsito y los otros dos son están adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

“Estaremos atentos y si hay alguna sanción no me habré de detener ni habré de defender a alguien que no se le tenga que defender”, resaltó el edil.