Acusan a Delfina Gómez de vínculos con José Luis Abarca

La precandidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, negó haber tenido contacto o vínculo alguno con el ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.

Dichas acusaciones surgieron a partir de una fotografía que circuló a través de redes sociales en la que aparecía junto a Abarca y que la ligaba con su campaña para convertirse en el edil de Iguala.

Según el periodista Ricardo Alemán la imagen resultó ser falsa, sin embargo, tras consultar a varias fuentes de distintos partidos en Guerrero descubrió que tanto Delfina Gómez como Yeidckol Polevnsky fueron el enlace directo entre el ex alcalde preso y Andrés Manuel López Obrador.

Alemán asegura que sus fuentes reconocieron a ambas como promotoras de la candidatura de Abarca sabiendo los vínculos que tenía con el crimen organizado y no advirtieron de ellos a López Obrador.

Actualmente Abarca se encuentra preso por su relación con el cártel Guerreros Unidos y su presunta participación en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Dedicada a la docencia

Al presentar a su equipo de asesores, la precandidata negó haber tenido contacto con Abarca, asegurando que siempre se ha dedicado a la docencia.

“No me importa mucho, porque que digan lo que digan lo tendrán que aclarar a una servidora o en su momento al partido. Con todo respeto, no he tenido contacto con ese Abarca, siempre me he dedicado a la docencia”, afirmó.

Además aseguró estar preocupada y nerviosa por los ataques en su contra de cara a las elecciones, por lo que advirtió que estos podrían aumentar.

TAMBIÉN PUEDES LEER

PGR pide disculpa y reconoce inocencia de Jacinta, Alberta y Teresa

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV