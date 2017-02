México no aceptará medidas migratorias de EU: Luis Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, fue tajante al decir que México no aceptará las medidas que afecten a los connacionales y que el gobierno está dispuesto a actuar por la vía legal si es necesario .

“El pueblo de México no tienen porque aceptar las disposiciones que violenten los derechos de los connacionales, y no lo hará, no aceptará las medidas que un gobierno quiera hacer otro, eso no lo vamos a aceptar y México va a actuar por todas las vías legales para defender a los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos”.