Viña Del Mar, el único sobreviviente

Jessie Cervantes

Es un hecho que el festival chileno de Viña del Mar es hoy en día el festival más importante que tiene la música en español en el continente americano, guarda toda su tradición y sus costumbres, sigue llamando la atención del mundo de habla hispana y sigue siendo el sueño de muchos artistas, en estos días en que existen los Grammys Latinos, el Iheart music festival latino y algunos otros, sigue siendo Viña el que por el tiempo y las historias que ha generado alcanza la clasificación de clásico.

Tuvo sus inicios en 1960 y su auge en los ochenta, su recinto es maravilloso se llama La Quinta Vergara que es un escenario que en su primera versión ponía a los artistas prácticamente enfrente de la audiencia, misma que se caracterizaba por su alto nivel de exigencia tanto en las canciones que participaban en certamen como con los artistas que actuaban como espectáculo principal, Fue tanta la exigencia que se creo la leyenda del Monstruo de la quinta Vergara y es que cuando algo no les parecía adecuado para su festival montaban una silbatina tal que impedían que el artista o grupo en escena siguiera su set, en ocasiones, incluso, lograron parar de lleno la actuación y seguir con el resto del elenco, hay mexicanos que pasaron las de Caín al respecto, Anahí, Fey o los Tigres del Norte, realmente no sé qué pasó con el “Monstruo”, si sigue en acción o no, creo que las generaciones han cambiado y Viña se ha suavizado; pero recordar al gran Antonio Vodanovic que se convirtió en un ícono del festival al conducirlo por 29 ocasiones es darte cuenta de qué estaban hechas las figuras de esa época, entretenedores puros, comunicadores de cabo a rabo.

Hoy es el reconocido Rafael Araneda acompañado de Carolina de Moras quienes son los encargados de darle secuencia a la conducción del evento que para esta edición presentó en escena a los mexicanos de Sin Bandera, Camila y Río Roma, en el rock a los clásicos argentinos Fabulosos Cadillacs y Auténticos Decadentes. Hoy por la noche veremos en acción al que tiene movido a Chile entero Maluma y para cierre el sábado J Balvin.

La ultima vez que estuve en el festival fue en 2004, vimos la actuación espectacular de Ricardo Arjona, Fito Paez y Molotov, una gran noche en donde se repartieron a placer antorchas y gaviotas en todas sus modalidades, terminamos a las tres de la mañana ya sin transmisión de TV.

Viña del Mar, un festival que vale la pena ver, cubrir y escuchar, es una gran oportunidad para descubrir estrellas, ver cómo van las que tenemos y ser testigos de la evolución de los que dicen mandar en la música en español.

Suerte a todos y hasta la próxima semana.

