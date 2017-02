Donald Trump dice que el FBI es "inútil para detener filtraciones"

Donald Trump atacó esta mañana al Buró Federal de Investigaciones (FBI), la principal oficina de investigación del Departamento de Justicia del país.

“El FBI es totalmente inútil para detener a los “filtradores” de Seguridad Nacional, que han permeado en nuestro gobierno durante mucho tiempo. Incluso ellos no pueden encontrar a los filtradores dentro del propio FBI. Hay información clasificada que está llegando a los medios que podría tener un efecto devastador en Estados Unidos. ¡Encuéntrenlos ahora!”

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even……

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2017