Peña Nieto reitera llamado a la unidad nacional por México

El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su llamado a la unidad, especificando que con ella no se refiere a la censura, imposición o dogmatismo, si no es la unión por México; esto durante la conmemoración del Día de la Bandera en Campo Marte.

“La unión no es que todos hablen con una sola voz, eso sería censura. La unión no es que todos aprueben las políticas de un gobierno en todo momento, eso sería imposición. La unión no es que todos compartan las mismas ideas e ideales, eso sería dogmatismo”.