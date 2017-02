Me siento con mucha fortaleza para la contienda: Vázquez Mota

En una oficina de Polanco, en la Ciudad de México, la panista Josefina Vázquez Mota atiende diferentes reuniones privadas y alista motores hacia una nueva campaña. Hace casi cinco años contendió por la Presidencia de la República y hoy lo hace por la gubernatura del Estado de México.

Otra vez experimenta el ajetreo de una contienda, y así lo muestra su arreglo personal: un atuendo de tonos claros, elegido para encuentros con personalidades interesadas en su proyecto, y otro con jeans, blusa blanca, chamarra de piel negra y botas, para dar cauce a las charlas con medios de comunicación.

Horas previas a la confirmación de su precandidatura, por parte de la Comisión Permanente del PAN, la también ex diputada federal habló con Publimetro sobre los retos que representa la entidad donde no ha habido alternancia ¡en 90 años!

¿Por qué decidiste competir por una candidatura estatal después de haber buscado la Presidencia de la República?

— Una parte muy importante es este anhelo y exigencia de alternancia, pero hay tres razones que quiero destacar: soy mexiquense y creo que existe una corrupción que roba el patrimonio de los mexiquenses todos los días; la inseguridad, que significa vivir con miedo y la impunidad; el Estado de México es la segunda entidad con mayores índices de impunidad en el país y esto significa que no hay impartición de justicia.

¿Cómo fue el proceso interno para obtener la precandidatura?

— Fue un proceso que ha permitido construir consensos sólidos y con un método en el que la Comisión midió la competitividad de los candidatos para avalar a la persona más competitiva para ir a la boleta por la gubernatura del Estado de México. La toma de protesta como candidata del Estado de México está en medio de un momento también de gran aliento, porque venimos de ganar siete gubernaturas y de estas tres ­­­(Veracruz, Chihuahua y Durango) han sido de alternancias muy parecidas en cuanto a los años que no había cambio. Estos triunfos nos hacen tener la convicción de que ha llegado la hora del Estado de México.

¿Se logró la unidad que esperabas?

— Existe unidad, estoy segura que vamos a cerrar filas. Tenemos este llamado de que ocho de cada 10 consideran que ha llegado el momento de la alternancia. Reconozco los liderazgos de quienes se han registrado como precandidatos: la senadora Laura Rojas, Juan Carlos Núñez y José Luis Durán, todos ellos con una trayectoria, hay otros precandidatos pero destaco estos nombres. Es muy importante este tiempo que se ha invertido, porque en Acción Nacional sabemos que cuando llegamos unidos a una boleta ya llegamos con la fortaleza de construir una victoria y es así como me siento en este momento.

¿Cómo llegas a esta contienda?

— Me siento con mucha fortaleza y con mucha determinación, porque esta contienda es decisiva no sólo para nosotros como mexiquenses, sino para todo el país, después de 90 años que no ha habido alternancia en el Estado de México. Tengo el acompañamiento de mi partido en la entidad y a nivel nacional.

¿Cómo visualizas los retos en los municipios, tomando en cuenta que hay zonas con necesidades diferentes, así como gobiernos de distintos partidos?

—El Estado de México por sí mismo podría ser un país por la manera en que se ha venido conformando, lleno de talento y de contradicciones. Voy a ilustrarlo de esta manera: municipios como Naucalpan, Atizapán y Huixquilucan tienen en promedio, no todos, clases medias con mejores condiciones de vida; en otros sitios como Chimalhuacán o Valle de Chalco, uno de cada dos mexiquenses vive en una situación de pobreza y todos los días lucha por llevar la comida a la mesa.

Además la población es muy joven, la edad promedio es de menos de 30 años, y tiene la mayor demanda de escuelas, de servicios y de atención. Es la población que debemos tener como nuestro gran objetivo. Hay regiones que concentran robo de vehículos y secuestros. Hay población flotante muy diferente, el Estado de México ha abierto sus puertas a muchos ciudadanos de otros lugares del país y por eso tenemos el reto de comprender la cultura de cada uno de estos municipios.

Se ubica al PAN como un partido cercano a las clases medias y altas, ¿cómo buscas revertir esta creencia ante comunidades con menos recursos?

— Primero, tuve la responsabilidad de ser secretaria de Desarrollo Social y hay una historia de este desempeño, por ejemplo, con este programa que ha tenido diferentes nombres, pero en mi tiempo fue Oportunidades. Muchas familias del Estado de México fueron beneficiadas con las transferencias monetarias. Soy una mujer que trabajaba en la distancia. Por ejemplo, en desastres naturales como el de Chiapas, recuerdo que me quedé a dormir casi un mes a lado de los chiapanecos que habían perdido sus cosas o casi todo, incluida la vida de seres queridos, que es la pérdida más fuerte; me quedé ahí con las Fuerzas Armadas.

Le pedí un pequeño cuarto en Tapachula al Ejército Mexicano. Una vez que pase la precampaña quiero la construcción de una alianza ciudadana en donde desde ahorita las puertas estén abiertas a todos, en primer lugar a los panistas y a toda la ciudadanía incluso, más allá de su preferencia partidista. Me gusta la gente que piensa muy diferente a mí.

Rendición de cuentas

Josefina Vázquez Mota también habló de la fundación Juntos Podemos, que ayuda a migrantes mexicanos en Estados Unidos y que ha sido cuestionada desde 2015 por haber recibido 900 millones de pesos de parte del Gobierno Federal.

¿Crees que debe haber una rendición de cuentas sobre la fundación Juntos Podemos?

— No tengo una fundación, yo no tengo una asociación, ni una figura jurídica, así que estoy impedida para recibir recursos y esos recursos se han manejado como tiene que ser, por la Cancillería. Invito a quien tenga la necesidad hacerlo, a visitar la página de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en donde justamente la semana pasada publicaron sus observaciones, y en este caso hay cero observaciones, es decir, está totalmente acreditado el manejo de sus recursos, incluso los beneficios de cómo se pudieron notificar con el apoyo del Congreso y de la sociedad civil, así como de los gobiernos y de muchas fundaciones en Estados Unidos.

Estoy profundamente orgullosa de que la comunidad mexicana me ha permitido estar a su lado por casi 20 años, a diferencia de algunos políticos que apenas están descubriendo que hay mexicanos en Estados Unidos, entonces van a tomarse la foto aunque nunca antes les hayan importado.

