Mancera pide a Conago unir red de casas para migrantes en EU

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) coordinar las casas de apoyo a migrantes que cada entidad tiene en Estados Unidos para unificar la estrategia de ayuda a los connacionales.

Mancera pidió una reunión para abordar el tema al presidente de la Conago, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y al coordinador de la Comisión de Asuntos Internacional, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

“La Ciudad de México tiene una casa de apoyo en Los Ángeles, otra en Chicago, pero así como la tiene la Ciudad de México, la tienen otros estados, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, pero ahorita, ¿qué está pasando?, están todas dispersas”, dijo este lunes en el Zócalo.

Por ello, consideró, “cada quien está trabajado en diferente lugar, no es que no estén trabajando, pero no estamos trabajando agrupados y como en todo, la unión hace la fuerza”.

En ese sentido designó al coordinador de Asuntos Internacionales d ella Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, para que pudiera ser él quien coordine la red de casas de apoyo a los migrantes en Estados Unidos.

“Todos estamos viviendo un momento muy complicado con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros paisanos que están en Estados Unidos, porque estamos claros de que hay una persecución y hay la amenaza permanente de la deportación”, sostuvo.