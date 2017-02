Patricio Zambrano buscará candidatura para la presidencia

El ex Big Brother, Patricio “Pato” Zambrano, adelantó que buscará la candidatura ciudadana a la presidencia de la República en el 2018 por el Partido del Trabajo.

Zambrano aplaude que un buen número de ciudadanos busquen la máxima magistratura y anuncien su intención de participar en el proceso.

“El que diga que sabe qué va a pasar en las elecciones del 2018 es porque no se ha enterado de nada. A pesar de las leyes leoninas que ha impuesto el poder fáctico para que los ciudadanos no se salgan de control, las herramientas de comunicación de hoy en día han empoderado al ciudadano y de la ciudadanía debe de salir el próximo presidente de México”

“Por esa razón anuncio mis intenciones de ser candidato a la presidencia de la República con el fin de presentar una opción más al electorado y de la misma manera motivar e inducir a que cualquier otro ciudadano que se sienta capaz de gobernar de manera honesta busque esa oportunidad”

“No soy el primero y seguramente no voy a hacer el último ya hay más de media docena de personas que se han atrevido a dar un paso al frente. Hoy a pesar de la manipulación de encuestadoras y propietarios de medios no hay nada escrito, no hay nada para nadie”.

Zambrano ha recorrido el país en busca de más candidatos ciudadanos y recordó que como aspirante por el PT a la alcaldía de Monterrey, el trabajo que realizó en mes y medio en contra de los que han estado en campaña por décadas lo dejo bien demostrado, al obtener unos 150 mil votos suficientes para que entraran tres regidores al Cabildo.

“Hoy más que nunca si se puede, no se trata del Pato se trata de que la oportunidad de gobernar este gran país sea para todos”

“Estoy seguro que antes de que acabe el año seremos más de 25 candidatos a la presidencia y ello pone el piso más parejo y si el PT no va en alianza tengo amplias posibilidades de ser el candidato más posicionado dentro de este instituto político y de no ser así abre avanzado en un trabajo político que pondré al servicio apoyando a quien se convierta en candidato”, finalizó.

