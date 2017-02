Acuerdan gobernadores reunión pro-migrantes en Los Ángeles

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó llevar a cabo una reunión en los primeros días de abril en Los Ángeles, California, en apoyo a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

Este martes aprobaron también la propuesta del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de unificar la estrategia de apoyo a los connacionales a través de las 32 casas de ayuda que tienen las entidades en Estados Unidos.

“Se agregó a esta propuesta que puedan también sumarse los clubes, que se están también trabajando allá en los Estados Unidos”, detalló Mancera Espinosa en entrevista al salir de la reunión de la Conago que se llevó a cabo este martes.

El mandatario capitalino comisionó al coordinador de Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, para ser el encargado de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados al interior de la Conago.

Se trata, insistió Mancera, de unificar los esfuerzos de las 32 casas que hay en lugares como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Nueva York, Nueva Jersey, Nevada, Florida, entre otros puntos de Estados Unidos.

“Va a ser muy diferente porque hoy hacíamos una rápida suma y encontrábamos 32 casas en los Estados Unidos. Casas de apoyo a los migrantes, y los migrantes no lo saben hoy. No conocen, tal vez conozcan una, pero no conocen todas”, comentó.

Sobre la atención a migrantes, detalló que se hará un trabajo de difusión primero para que los mexicanos en Estados Unidos conozcan la red de casas de apoyo.

Además habrá “asesoría jurídica, información, reacciones mucho más efectivas, y esta red que va a poder compartir datos con todos los migrantes”.

Mancera indicó que para el día en que se lleve a cabo la reunión podría presentar una aplicación para teléfonos inteligentes a través de la cual se brinde información a la comunidad migrante.