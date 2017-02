VIDEO: Captan a jóvenes “moneando” en el Metro de la CDMX

Dos jóvenes fueron captados drogándose con solventes dentro de un vagón de la Línea 9 del Metro que se dirigía a la estación Pantitlán.

De acuerdo con el Facebook de Operaciones Especiales, la denuncia refiere que estas personas suelen pedir dinero a los usuarios del Metro de manera violenta.

Ambos jóvenes están recargados en las puertas del vagón mientras se escucha a un vendedor ambulante -conocidos como vagoneros- ofreciendo productos a los usuarios.

Las dos personas inhalan solventes, también conocidos como “monas”. En los comentarios de la publicación usuarios de Facebook refieren que este tipo de situaciones son comunes en el Metro.

“En la Línea 3 me topé con un tipo igual que venia súper drogado, jalé la palanca de emergencia y vino el conductor, le dije: ‘ese tipo viene drogado, no debe venir así aquí, no sabemos si se puede poner violento o trae cuchillo’”, se lee en un comentario.

Y continua: “lo único que hizo (el conductor) fue bajarlo y siguió el camino, entonces ¿para qué están las palancas de emergencia? ¿Para qué están los policías? Esa fue su solución, bajar a una persona drogada del vagón”.

Crece uso de solventes

Publimetro informó en septiembre pasado que de acuerdo con el Fideicomiso par ala Investigación Sobre Inhalables (FISI), de 2003 a 2009 la venta de solventes en el país entre adolescentes tuvo un incremento del 1.3 al 4.2%, es decir, casi se cuadruplicó en seis años.

Se trata de una droga inicial, es decir, que de ésta se puede pasar a otras como marihuana o cocaína, y es de fácil acceso, ya que los solventes se obtienen en tlapalerías de barrio, ferreterías y súper mercados. Además en espacios clandestinos cercanos a escuelas, paraderos de transporte, billares o bares.

De acuerdo con cifras oficiales, los inhalables fueron la primera droga consumida de 1989 a 1997, cuando fue superada por la marihuana, pero de 2006 a 2009 se dio un repunte.Estas sustancias ocupan el primer lugar de consumo de drogas ilegales en mujeres y segundo en hombres,

A nivel nacional los estados con mayor consumo de solventes son Coahuila, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México; en la capital del país losa focos rojos son Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero y en menor medida Cuauhtémoc y Azcapotzalco.

Daños severos a la salud

De acuerdo con el artículo Inhalables y otras aspiraciones, de Andrea Gallegos-Cari y otros autores, contenido en el portal del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, los solventes tienen efectos negativos en el sistema nervioso, causan daño renal y hepático, en sistema respiratorio, en la sangre, en el corazón y durante el embarazo.

El texto menciona que “existe cierta idea de que los inhalables representan poco riesgo para quien los consume. Sin embargo, con tan sólo consumirlos una vez pueden producir sofocación e incluso la muerte por falla cardiaca”.

En el sistema nervioso puede ocurrir parálisis transitoria del nervio craneal, entumecimiento, dolor, problemas musculares, pérdida de visión, de audición, alteraciones en la marcha, temblor e incoordinación motriz.