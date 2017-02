Mancera responde a Barbosa: Él siempre toma decisiones mediáticas

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que hace unos días platicó con el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, y que no le informó de su decisión de apoyar a Andrés Manuel López Obrador para 2018, además se refirió a esta decisión como mediática.

Mancera también reiteró que él no puede decidir si será el candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática) en 2018.

Esto, después de que Barbosa señalara que apoyará a AMLO y decir que Mancera dejó de ser opción para 2018 ya que “fue atrapado por la telaraña de las corrientes del PRD”.

Por su parte, el Jefe de Gobierno aseveró que respeta y entiende la decisión de Barbosa. Asimismo, señaló que le gustaría recibir el apoyo del partido, pero que continúa por una ruta ciudadana e insistió en que será decisión del PRD.

“Esta decisión la tomará el PRD en sus tiempos, cuando lo decidan sus órganos y nosotros tendremos que seguir haciendo un trabajo con la gente desde el ámbito ciudadano porque yo no puedo asumirme como el candidato del PRD mientras el PRD no lo diga así, yo entiendo esta decisión de Miguel porque él dice que estamos atrapados en las redes”

Finalmente,en entrevista con Ciro Gómez para Radio Fórmula, Miguel Ángel Mancera negó que haya pactado algo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles “porque yo ni siquiera estoy afiliado al PRD”. Además de desearle suerte en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura de Puebla, ya que afirmó es algo que siempre ha buscado.

Por su lado y también en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el senador Miguel Barbosa señalo:

“Hay de dos aguas, la que tiene que ver con López Obrador y la que tiene que ver con el sistema, me quedo con López Obrador, el PRD no sigue una ruta al 2018, Miguel Ángel Mancera, con todo el aprecio que le tengo, nunca asumió una posición fuerte en la búsqueda de esta candidatura”

Y ante las palabras del Jefe de Gobierno contestó:

“Como dijo Miguel Ángel Mancera, me desea toda la suerte para ser candidato a Morena, no llegó a eso portando la candidatura de Puebla en Morena, no espero tener ni una ruta como las que pueden pensar quienes llegan a incorporarse a algo que está en marcha, estoy perfectamente maduro y entiendo las posibilidades en ese sentido, no lo hago por eso, va a quedar así. No espero una posición pública de bienvenida de López Obrador, no es así”.