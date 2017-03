DJ Aza: Una década de poner el ambiente

Empecemos esta charla con la nueva faceta que Dj Aza acaba de comenzar.

Aparte de músico, a tus 26 años, ahora ya eres empresario.

— Así, estamos echándole muchas ganas a los nuevos proyectos que estamos haciendo.

Abrí mi propia disquera, contamos ya con varios artistas, apoyando principalmente a talentos regios, para darles a ellos también su momento.

¿Desde hace cuánto tiempo tenía Dj Aza la idea de crear tu propia empresa?

— Pues de Dj y productor ya tengo 10 años. Pero desde hace como cuatro o cinco años surgió la idea.

A partir de ese momento empecé a grabar con varios talentos, hasta que sentí que ya teníamos la capacidad de llegar a otro nivel.

Así fue como empezó la idea de la disquera, se llama The Lab Music.

Conseguí el apoyo de otro productor y ya conseguimos a varios talentos de Monterrey.

Y precisamente Dj Aza acaba de lanzar nuevo disco, el primero que sale bajo el sello de The Lab Music. ¿No es así?

— Así es, se llama Perreo Deluxe.

Este disco es una mezcla de muchos ritmos, no nada más es reggaetón, también van a escuchar reggaetón con cumbia, con música electrónica, con hip hip.

Está muy padre, muy variado.

Es un álbum que salió muy para las discotecas, para que lo toquen y salgan bien enfiestados.

Pero también tenemos planes de sacar otro disco pegándole un poco más hacia otro nivel, con otros ritmos.

¿Cómo va la agenda de trabajo de Dj Aza? En tus redes sociales se dice que eres el Dj regiomontano que más shows realiza.

— Imagínate. El año pasado hice alrededor de 200 eventos públicos y privados.

Y este año ya tenemos confirmados aproximadamente 190 eventos.

¿Es difícil llevar una agenda así?

— ¡La verdad sí! ¡Muy difícil! A veces me pasa que no puedo hacer muchas cosas.

Tengo gente trabajando en cada parte, unos están sólo en la disquera, otros se encargan de los asuntos de Dj Aza Producciones.

Es que cada vez que yo ofrezco un show, yo monto mi propia producción.

¿Para cuándo expandirás esa agenda y empezarás a visitar otras ciudades o países con tu show?

— La verdad, ya andamos en eso.

Estamos viendo que Ciudad de México, Pachuca, Puebla, son ciudades en donde me han estado pidiendo que vaya.

Por cuestión, precisamente, de que tengo muchos eventos en Monterrey, no he podido salir.

Pero ya se está abriendo la agenda, tenemos unos pequeños espacios, quizá un sábado solo por ahí podríamos irnos para otro lado.

El dato

100 mil reproducciones registró en tan sólo tres semanas el nuevo video de Dj Aza, Mami échate pa’ ca, en su canal de YouTube.

El clip se estrenó el pasado 11 de marzo y cuenta con la colabración de otros talentos regiomontanos, como Dj Bekman, Erre Flow y Yuyuman, ex participante de La Voz México.

