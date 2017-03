Empresarios afirman que EU debe impulsar comercio y no un muro

Dirigentes empresariales de Sonora y Chihuahua afirmaron que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe impulsar el comercio en la frontera con México y olvidarse del proyecto de construcción de un muro.

En entrevista con Notimex, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Río Colorado, Mario Guevara Rodríguez, señaló que el presidente Donald Trump debe entender que necesita a México, es decir, “requiere de su mano de mano de obra de nuestros connacionales para sacar adelante su economía”.

Destacó que “muchos estadounidenses deben entender que necesitan a México les guste o no. Mucha de la economía en la Unión Americana está basada en lo que consumen sus principales socios, los mexicanos”.

Mencionó que puede hablar de la construcción de un nuevo muro fronterizo, “pero los estadounidenses no deben dejar de pensar que la mano de obra mexicana es también parte importante del soporte de la economía de Estados Unidos”.

Sobre la construcción del muro, dijo que en dado caso, la vecina nación puede construirlo en su territorio, pero es un hecho que ellos lo tendrán que pagar.

Al reconocer que amplios sectores de la vida política, social y económica de Estados Unidos piensan que la construcción de un muro fronterizo es la panacea, Guevara Rodríguez dijo que quienes creen eso revelan una gran ignorancia de cómo está la relación bilateral entre México y el vecino del norte.

“Lo anterior porque gran parte del comercio del sur estadounidense depende en un alto porcentaje de lo que consumen los mexicanos, por lo que no puede prescindir de ellos sin que su economía se vea afectada”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, Marcelo Meouchi Tirado, planteó que Trump “a veces hace anuncios muy populistas”.

Señaló que en lugar de buscar construir muros en las fronteras, “se debe de empezar a abrirlas y eso también va a generar una relación comercial más interesante, no obstante que el intercambio en ese sector ya se da en muy buenos términos”.

Consideró que respecto a la política migratoria de Estados Unidos, existen otras medidas que se pueden instrumentar primero, como es el ordenar el flujo de migrantes hacia ese país, puesto que si existen oportunidades en ese país no hay por qué negarlas.

“Tenemos que ser bien amigables y expeditos en poder ver que eso se vea traducido en inversiones directas y en empleos”, puntualizó.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, Chihuahua, Rogelio González Alcocer, aseveró que en ningún modo afectaría la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, y que éste ni evitaría que los mexicanos sigan viajando a ese país, con el que existe una estrecha relación económica.

En entrevista con Notimex, indicó que la construcción de un muro no afectaría, “no creo que esa (la construcción) sea la solución para que nosotros no vayamos, o no entremos”.

El dirigente empresarial señaló que la sola mención de construir un muro “es de risa”, pues no se imagina quienes serían los que trabajarían en el proyecto, debido a que la principal mano de obra en Estados Unidos es la mexicana.

“Ellos van a tener que seguir aceptando que nosotros somos un país sumamente consumidor de ellos”, señaló y agregó que no entiende esa política del mandatario de Estados Unidos,

Abundó: “Creo que es totalmente erróneo lo que él está tratando de hacer, pero es una idea que él tiene”, señaló al referirse al anuncio de Donald Trump sobre la construcción de un muro fronterizo.

