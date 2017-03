Con esta aplicación Uber burla a las autoridades

La empresa Uber ha sido señalada de utilizar por años un programa para engañar a las autoridades de los países donde se prohibió su operación como Boston, Las Vegas o París, y en países como China, Australia o Corea del Sur.

De acuerdo con una publicación de The New York Times, empleados y ex empleados de la empresa revelaron que utilizan Greyball, la cual usa los datos obtenidos de la aplicación de Uber y otras técnicas para identificar y eludir a las autoridades.

En un principio Greyball esta prevista como una herramienta para eludir a la competencia y a clientes peligrosos, pero ha sido empleada para burlar los retenes que intentaban multarlos por operar de manera irregular.

Greyball es un programa considerado de Violación de los Términos de Servicio (VTS), y de acuerdo con el servicio de transportación se desarrolló para proteger su servicio y comenzó a operar en 2014 y continúa utilizándose con el visto bueno de los servicios jurídicos de la empresa.

Mediante un comunicado Uber, reconoció que usa el programa pero que únicamente lo hace en ciudades donde su servicio no está prohibido y siempre por motivos de seguridad.

“El programa busca evitar a los usuarios fraudulentos que violan los términos del servicio, que son gente que quiere agredir a los chóferes, alterar nuestras operaciones o competidores que se alían con las autoridades en operaciones secretas para cazar a nuestros conductores”, declaró un portavoz.

