Marihuana legal en EU abre puertas a cárteles mexicanos

La legalización de la marihuana con fines lúdicos en ocho entidades de Estados Unidos podría generar que los cárteles mexicanos produzcan la hierba en suelo foráneo para aprovechar el mercado legal y luego vender la hierba en estados en donde no está legalizada.

Y es que, de acuerdo con el reporte Evaluación de la amenaza de las drogas 2016 de la DEA, en Washington –estado en donde la marihuana fue legalizada– se encontró un cultivo de cannabis en el que se presume trabajaron organizaciones mexicanas.

En octubre de 2016, señala el informe, descubrieron en el Bosque Nacional de San Isabel, Colorado, 7 mil plantas de cannabis en los que se observaron marcas con escritos que hacían referencia a cárteles mexicanos. “Cochos. Puro Michoacán”, es el mensaje que se observa en una fotografía.

Incluso en el reporte se muestra una imagen en la que presuntamente existe un plan de negocios de una organización criminal, sin especificar cuál, para cultivar marihuana en el estado de Washington bajo el disfraz de la legalidad.

Álvaro Santos, profesor de la Universidad de Georgetown y especialista en Políticas de Drogas y Comercio Internacional, dijo en entrevista que la idea de que los cárteles mexicanos aprovechen la legalización de la cannabis es aún una hipótesis; sin embargo, apuntó que el movimiento en los mercados sí es una posibilidad.

“Quizá todavía es temprano para saberlo, pero uno puede pensar en algunas posibilidades. Una es que algunos de los cárteles mexicanos busquen establecerse en Estados Unidos ya que, de acuerdo a este reporte de la DEA, ellos ya estiman que incluso hay operaciones de cárteles en territorio de Estados Unidos”. “Ellos estiman que algunos cárteles mexicanos pueden venir a producir marihuana en los estados donde ya es legal y después traficarla a donde es ilegal. Así podrían esconderse más fácilmente”, comentó.

Santos argumentó que para considerar viable dicha hipótesis hace falta mayor evidencia; no obstante, apuntó que cuando existe una oportunidad de mercado, el movimiento de los cárteles mexicanos dentro de EU es una posibilidad.

“Me parece que necesitamos más evidencia para efectivamente hacer un juicio si esto es razonable o es viable. Hay una tendencia en Estados Unidos de señalar a los cárteles mexicanos como los grandes responsables del narcotráfico en EU, y desde luego hay presencia, pero también hay una enorme red de organizaciones criminales norteamericanas. (…) pero bueno, las oportunidades de mercado pueden ser aprovechadas y eso es indudable”, expuso.

El especialista en Políticas de Drogas y Comercio Internacional, explicó que algo que sí pasó luego de la regulación es que hubo un declive en la importación de la marihuana que viene de México a Estados Unidos.

“Eso está básicamente evidenciado en el declive del porcentaje de confiscaciones de cargamentos de marihuana que se han hecho viniendo de México por parte de la DEA y de la Border Patrol. Eso parece ser un indicador de que han bajado las importaciones de marihuana de México”, agregó.

Replantear la prohibición en México

Carlos de la Rosa, investigador y especialista en justicia penal, expuso en entrevista que la legalización de la marihuana en Estados Unidos invita a cuestionar el paradigma prohibicionista que hay en México.

“Se pone en duda que países productores como México, Colombia, Perú y Bolivia sigan manteniendo un régimen de prohibición. En el caso específico de México, hemos visto en los últimos 10 años cuál ha sido el resultado de esta política: más de 160 mil muertos y alrededor de 30 mil desaparecidos”, agregó.

Mientras que Álvaro Santos calificó como un “sin sentido” el que se criminalice a una planta que cada vez más es permitida en los Estados Unidos.

“Debería de ser el inicio de un experimento de regulación distinto que nos permita ver qué se puede hacer con las otras drogas como la heroína, cocaína. Una política de regulación más sensible pensando en términos de salud pública y no tanto en términos de justicia”.

Por lo que para evitar cualquier efecto, apuntó Santos, es necesario sacarle la venta y el control de la marihuana al narcotráfico y dárselo al Estado y a organizaciones que el Estado licencie de manera responsable, para tratar de prevenir riesgos a la salud.

Dato

8 estados de EU legalizaron la marihuana con fines lúdicos

EU verde

En los distritos de Columbia, Oregon, Washington, Colorado y Alaska la marihuana es legal con fines recreativos.

Mientras que en noviembre de 2016, los estados de California –que comparte frontera con México– Massachusetts y Nevada legalizaron el uso lúdico de la cannabis.

ANÁLISIS

Catalina Pérez Correa,

profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.

¿Qué consecuencias podría generar a México la legalización de la marihuana en Estados Unidos?

—Por una parte, las previsiones son que se quedará más droga en el país y eso quiere decir que habrá más oferta. Esto significa que bajará el precio y entonces las poblaciones que supuestamente están tratando de ser protegidas por la prohibición van a tener acceso más fácil a las sustancias de las cuales están tratando de proteger.

La otra, si cambian los mercados en Estados Unidos porque la marihuana ya no se vende, también es previsible que los mercados de aquí cambien. Por ejemplo, que se cultive más amapola en lugar de marihuana o más producción de otro tipo de sustancias como metanfetaminas.

En términos de disponibilidad de sustancias para México es el peor escenario posible y también en términos de la violencia, porque lo que significa es que los mercados siguen desregulados aquí.

¿Aumentaría el consumo de marihuana?

—Lo que habrá es más. Por ejemplo, hay una cosecha de marihuana que ya no se compra, tu comprador ya no está, pero ya están las plantas. Entonces para venderlas, bajas el precio y eso lo hace más accesible para los jóvenes que son los que menos dinero tienen y que si es muy caro el producto no lo compran, pero sí es barato sí.

Las poblaciones de jóvenes son más sensibles a los precios, entonces nosotros que realmente no tenemos un problema de consumo de marihuana es posible que veamos un aumento en su consumo.

¿Cuánto vale el mercado de la marihuana?

—Hay estimados de cuánto vale el mercado y son rangos altísimos. Hay estimados que van desde 1.2 billones de dólares anuales hasta 2 billones de dólares anuales, o sea, como es ilícito no se sabe bien a bien, más que por los decomisos.

El problema es que la marihuana es el segundo mercado de los cárteles y el principal es la cocaína y ese pues no lo afectas y sigue prácticamente igual. Las otras sustancia que no son marihuana valen aproximadamente cuatro billones de dólares anuales.

¿Qué tendría que realizar el gobierno para enfrentar este repunte en el consumo de la marihuana?

—Me parece que es una locura que se legalice en Estados Unidos y que nosotros sigamos reteniendo las drogas aquí en lugar de legalizarla. Lo que tendríamos que estar pensando es en regular el mercado, regular las sustancias porque la mejor forma de controlar los mercados es regulándolos.

La prohibición es una forma de regulación, pero es una forma de regulación muy cara de aplicar que además implica terribles costos humanos.

