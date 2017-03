Privado, el monto del fondo Uber-Cabify: Semovi

Después de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) dijo no tener información sobre el estado de cuenta del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón -al cual deben destinarse los recursos obtenidos del cobro de comisión por viaje a Uber y Cabify- ahora mencionó que éste es de carácter privado.

Publimetro pidió a Semovi el 9 de febrero -a través de una solicitud por transparencia- que indicara la fecha en que se constituyó el Fondo, el estado de cuenta del mismo y el desglose de aportaciones por aplicación, pero el 20 de febrero respondió que no contaba registro de la información solicitada.

En otra solicitud, el 13 de febrero, se volvió a pedir la misma información, y Semovi respondió el 21 de febrero que el Fondo para el Taxi se creó el 31 de agosto de 2016, pero, pese a que se pidió copia del acta constitutiva, ésta no fue proporcionada.

EN CONTEXTO

Sobre el estado de cuenta dijo que, “toda vez que es un fideicomiso privado, la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado carece de atribuciones para la administración del fideicomiso privado denominado ‘Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón’.

No obstante, el 2 de marzo pasado Uber emitió un comunicado en el que se afirma que ha aportado “aproximadamente 100 millones de pesos, los cuales fueron transferidos y puestos a disposición de la Secretaría de Movilidad”.

Incluso señaló que la dependencia es “beneficiario del fideicomiso a través del cual se creó el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón y quien decidirá sobre el mejor uso de los fondos”.

Pero Semovi respondió a este diario que “carece de atribuciones para la administración del fideicomiso”, es decir, las versiones son encontradas.

Aunado a esto, la semana pasada informó que su titular, Héctor Serrano, “tomó la determinación de que dichos recursos, que se encuentran intactos, ingresen a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y que sean áreas distintas a la Semovi las que realicen proyectos” de movilidad.

Riesgo de discrecionalidad

El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas, advirtió que al no darse a conocer el monto de recursos que la Semovi ha recibido de Uber y Cabify se corre el riesgo de que estos sean administrados con discrecionalidad.

El ex subsecretario de Egresos en la pasada administración capitalina dijo que aunque la Semovi no está estrictamente obligada a dar a conocer el monto, porque su origen es privado, sí debería ya que hay funcionarios públicos administrando y decidiendo el destino de los mismos.

“No está obligado estrictamente, porque no es un recurso público, es un recurso que los particulares dan, pero hay que decir que el Gobierno lo está administrando, por ello no veo por qué no dar a conocer (el monto entregado a Semovi)”, dijo en entrevista con Publimetro.

Además, dijo, la Semovi debe transparentar el monto y destino de los recursos que ha recibido de las empresas de transporte privado con chofer, pues también hay un uso de facultades públicas por su parte para participar en el fideicomiso del que deriva el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.

“Ese dinero es para fines públicos y administrado por funcionarios públicos, que tal que los de Semovi se van a comprar una casa (con ese recurso). No debe haber discrecionalidad”, enfatizó Llerenas, quien es economista por el Instituto Tecnológico Autónoma de México (ITAM).

Además, abundó, no le estamos pidiendo a las empresas que den a conocer en qué gastan su dinero, le estamos pidiendo al Gobierno, que es al que le están dando el dinero, qué hace con él.

Y sentenció: para ser un gobierno transparente podrían dar a conocer la información de mutuo propio, no está prohibido y su obligación siempre es maximizar la transparencia.